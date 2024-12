Milan-Sassuolo: da quest’anno, in caso di parità, calci di rigore diretti

Da quest'anno in caso di parità nei tempi regolamentari, ci saranno direttamente i calci di rigore durante le partite di Coppa Italia. Dunque in caso di parità nei 90 minuti tra Milane Sassuolo, non ci saranno i 30 minuti più recupero aggiuntivi, ma direttamente i tiri dal dischetto per decidere chi passerà il turno.