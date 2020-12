Milan, rinnovo Calhanoglu: sono cambiari gli scenari?

MILANO – La richiesta da sette milioni all’anno aveva complicato tutto. Hakan Calhanoglu e il Milan sembravano destinati a salutarsi, dirsi addio alla fine di questa stagione. Un’eventualità che non poteva far felici né i tifosi rossoneri, né la dirigenza, né Stefano Pioli. Secondo quello che riporta Tuttosport, invece, le parti adesso sarebbero più vicine, nei prossimi giorni l’agente del calciatore turco tornerà ad incontrarsi con la dirigenza del Diavolo. C’è da capire se effettivamente si potrà andare avanti insieme, ma adesso c’è qualche spiraglio in più rispetto al pessimismo dell’ultimo periodo.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<