Milan, record europeo per Theo Hernandez

Non smette di stupire Theo Hernandez, terzino francese del Milan arrivato la scorsa stagione dal Real Madrid per 20 milioni di euro circa. Secondo quanto riportato da Opta, infatti, il terzino rossonero, con la rete allo Spezia dell’ultimo turno di campionato, è diventato il difensore più giovane a segnare 7 reti nei maggiori cinque campionati europei. Oltre alle prestazioni solide, dunque, si aggiunge una freddezza in zona realizzativa degna di nota per il francese classe ’97.