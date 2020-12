Milan, quando rientra Simon Kjaer?

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul rientro in campo di Simon Kjaer. Il difensore centrale del Milan, infatti, è fermo a causa di un infortunio, ma sta lavorando per tornare a disposizione di mister Pioli, e dei suoi compagni di squadra, il prima possibile. Il danese punta il Sassuolo, secondo il quotidiano. Dovrebbe saltare soltanto le prossime due partite, contro Parma e Genoa. Nella peggiore delle invece potrebbe riuscire ad essere convocato per la partita contro la Lazio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<