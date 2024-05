Milan Primavera: i ragazzi di Abate tornano a vincere, 2-1 sul Frosinone

Il Milan di Ignazio Abate vince con i giovani del Frosinone nella gara valida per la 33^ giornata della Primavera 1. Speranze playoff

Stefania Palminteri Redattore 12 maggio - 18:10

Il Milan di Ignazio Abate torna a vincere e a sperare nei playoff. Resterà decisiva l'ultima giornata col Torino. Contro il Frosinone arriva una vittoria sul fila di lana preziosissima. La gara, valida per la 33^ giornata di Primavera 1 termina sul risultato di 2-1. Rossoneri sotto col gol di Luna, rimontano con Bonomi e il gol di Scotti quasi al termine.

Parte forte il Frosinone: al secondo minuto pericoloso contropiede. I ciociari sbagliano il passaggio finale. Calcio angolo successivo. Cross di Selvini. Sbaglia Bartesaghi. Luna no. Ospiti subito in vantaggio. Bruttissimo approccio a una partita decisiva per il campionato dei rossoneri. Il Frosinone ora si difende e riparte. Il Diavolo prova a giocare spesso sulle fasce. Il Frosinone si difende bene, pochi spazi per il Milan. Al 16' arriva il pareggio del Milan: Diavolo in pressione costante. Il Frosinone sbaglia e Bonomi batte Palmisani in uscita. Metà del primo tempo: il Diavolo tenta di fare la partita, il Frosinone si difende. Il Milan ci prova, ma gli spazi restano pochi in attacco. Al 35' palla filtrante di Sala. Sia taglia al centro, ma non trova la porta. Selvini batte Bakoune e spara di pochissimo fuori. Termina il primo tempo.

Parte bene il Milan subito in avanti e propositivo. I rossoneri cercano come al solito le fasce esterne. Anche il Frosinone prova a fare possesso palla. 52' bel tiro di Magni forte, ma troppo centrale. Il Milan fatica a trovare gli spazi per andare verso la porta del Frosinone. Al 58' entra Camarda. Il Milan ci prova, ma manca il passaggio finale che potrebbe portare al gol. Tanti falli e gioco molto spezzettato. Il Diavolo ci prova passando dai piedi di Magni, ma non trova lo spunto giusto. 72' il Milan rischia tantissimo: contropiede del Frosinone. Raveyre esce male, ma il Diavolo si salva. Ci prova Zeroli ma nulla di fatto. Dieci minuti al termine con entrambe le squadre che ci provano. 85' Magni crede tantissimo in una palla difficile. Cross in mezzo. La palla resta lì e Scotti non sbaglia. Il Diavolo vince e resta in corsa Playoff.

