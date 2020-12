Milan, Pioli pensa a diverse rotazioni in vista dello Sparta Praga

MILANO – E’ un Milan con la qualificazione ai sedicesimi di finale già in tasca, quello si appresta ad affrontare lo Sparta Praga. Stefano Pioli pesa a diversi cambi di formazioni, le più classiche delle rotazioni dato che il match ha ben poco da dire, anche se in ballo c’è anche il primo posto nel Girone H di Europa League. Il tecnico rossonero farà giocare chi ha accumulato meno minuti in questo inizio di stagione. In porta spazio a Tatarusanu, mentre in difesa dovrebbero giocare Conti, Dalot e Duarte. Una nuova maglia da titolare, dopo quella con la Sampdoria, sarà affidata a Sandro Tonali, con Krunic al suo fianco. In attacco dovrebbe giocare Colombo e alle suo spalle il trio di trequartisti dovrebbe essere composto da: Brahim Diaz, Castillejo e Daniel Maldini, secondo quello che riporta Tuttosport. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<