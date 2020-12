Milan, Pioli: “Sono nel posto giusto, al momento giusto”

MILANO – Stefano Pioli ha parlato a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

"Come mai nessun trofeo nella mia carriera da allenatore' E' normale serve la squadra adatta per arrivare a vincere titoli, al Milan però sono nel posto giusto, al momento giusto. Io allenatore normale? Se per 'normale' si intende uno che ha voglia di crescere e migliorarsi sempre, allora lo sono. Merito i risultati raggiunti, non solo dove sono ora, ma ovunque io abbia allenato, perché metto sempre tutta la mia passione".