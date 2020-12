Milan, Pioli: “Scudetto? Pensiamo tappa dopo tappa”

MILANO – Inizia ad essere sdoganata la parola scudetto in casa Milan. Ecco che cosa ha detto a riguardo Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Parma:

“Se vuoi vincere una corsa con tante tappe devi pensare una tappa alla volta. La partita di domani adesso è quella più importante, poi penseremo alle prossime. Stiamo scalando una vetta che è ancora ripida, quindi bisogna ancora spingere tanto. La capacità maggiore di questa squadra è quella di analizzare le vittorie come fossero sconfitte, nel senso che in ogni prestazione andiamo a cercare gli aspetti su cui possiamo crescere e su cui bisogna ancora lavorare. Abbiamo voglia di continuare a lavorare per crescere, senza adagiarci sui risultati“.

