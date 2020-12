Milan, Pioli recupera Rebic e Tonali per la Lazio. Le ipotesi di formazione

MILANO – Ci sono sia Rebic che Tonali tra i convocati del Milan, per la partita di questa sera con la Lazio. Due recuperi importanti per Stefano Pioli, che deve fare i conti con diverse assenze. Bisogna capire se i due partiranno dal primo minuto o meno. Qualche dubbio in più sul croato per il problema al piede, al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Leao, in attacco. Mentre con il recupero dell’ex Brescia, Calabria dovrebbe giocare nel suo ruolo naturale di terzino destro e non a centrocampo, come ipotizzato precedentemente. Così come Calhanoglu non dovrebbe essere arretrato accanto a Krunic. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<