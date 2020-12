Milan, Pioli parla di Gabbia, Bennacer, Ibra e Tonali e Leao

MILANO – L’allenatore del Milan ha parlato di alcuni calciatori rossoneri, ecco le sue parole in conferenza stampa:

“Bennacer? Per domani non verrà convocato, ma sta recuperando e mi auguro possa tornare a disposizione per la sfida di domenica sera contro il Parma in campionato. Gabbia invece è un ragazzo che lavora tanto e con molta attenzione. Ormai è diventato un titolare del Milan. E’ un giocatore di spessore che crescerà ancora. Tonali? Domenica ha fatto una buona partita, ma non si deve accontentare. Continuerà a crescere grazie alla sua volontà e alle sue qualità“. Conclusione poi su Leao e Ibrahimovic: “Leao sta meglio ed è disponibile. Ha svolto un buon percorso dopo l’infortunio e sarà convocato per la partita di domani. Spero di fargli fare uno spezzone di gara. Ibra? Sta meglio. Sta proseguendo il suo recupero. Passo dopo passo“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<