Milan, Pioli: “Leao? Vorrei che avesse più entusiasmo”

MILANO – Stefano Pioli ha parlato ance di Rafael Leao, nell’intervista concessa al settimanale Sportweek. Ecco che cosa ha detto l’allenatore del Milan sul portoghese:

"A volte ti da l'impressione di essere sulle nuvole, lo frega il linguaggio del corpo, ma è un ragazzo davvero molto intelligente. Vorrei vederlo ridere di più, che avesse più entusiasmo. In ogni caso è cresciuto tantissimo, però si gioca il posto con Rebic e Hauge. Abbiamo alzato il livello di competitività nella squadra, vogliamo essere più ambiziosi".