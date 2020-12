Milan, Pioli: “Ibrahimovic? E’ un animale”

MILANO – Intervistato dal settimanale Sportweek, Stefano Pioli tra i temi toccati, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto l’allenatore del Milan, sullo svedese:

"Zlatan è stato importante per la crescita del gruppo. Così come è molto importante sia la sua presenza in campo. La sua assenza? Abbiamo altre caratteristiche da sfruttare quando non è con noi, la squadra è consapevole delle proprie qualità e ormai ha ben chiari i concetti di gioco. Il nostro primo incontro? L'ho aspettato in palestra finito l'allenamento, ci siamo abbracciati e devo dirvi che non avevo mai abbracciato uno così grosso. Ibra non è solo questo. Ho conosciuto poche persone così intelligenti e simpatiche, fuori dal campo però, perché dentro invece è un animale e questo è un complimento. Gli ho chiesto di mettere le sue qualità al servizio della squadra, lui mi ha chiesto di fare l'allenatore".