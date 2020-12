Milan, per l’attacco spunta anche il nome di Giroud

MILANO – Il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic potrebbe spingere il Milan sul mercato, alla ricerca di una nuova punta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il nome di Giroud potrebbe entrare in orbita rossonera, l’attaccante infatti al Chelsea trova poco spazio, nonostante questo quando gioca assicura sempre un alto rendimento. In ogni caso l’operazione non sarà semplice perché il francese ha sempre ribadito di trovarsi bene a Londra. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<