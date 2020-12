Milan, per il vice Ibrahimovic c’è anche l’ipotesi ‘green’

MILANO – Tanti i nomi che vengono accostati al Milan in questo ultimo periodo. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un vice Ibrahimovic, visti i recenti infortuni dello svedese. Tra le ipotesi vagliate dalla dirigenza c’è anche un profilo giovane, la linea ‘green’, verde, data proprio dall’età. Si tratta di Anis Antiste, 18enne centravanti del Tolosa. Lo riporta Tuttosport, il ragazzo a Milanello inoltre avrebbe tutto il tempo di crescere sotto l’ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<