Milan, Pellegatti: «Difesa? Milenkovic alternativa a Fofana»

Milan – Il punto di Pellegatti sugli obiettivi per la difesa

Nonostante l’incontro con Ramadani nella giornata di domani, in cui si discuterà per provare a portare Milenkovic in rossonero, il Milan continua a monitorare altri profili per rinforzare la linea centrale difensiva. Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il centrale serbo non sarebbe l’obiettivo primario del club di Via Aldo Rossi. Queste le sue parole:

«Il Milan cerca un difensore centrale. Per questo ruolo, in via Aldo Rossi in preferito non è Milenkovic della Fiorentina, ma Fofana del Saint Etienne. Non dico che arriverà lui, ma il centrale che piace di più ai rossoneri è il giovane francese classe 2000».