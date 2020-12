Milan-Parma – Maldini: “Vincere stasera utile per i nostri calcoli”

MILANO – Mancano ormai pochi minuti al calcio d’inizio di Milan-Parma e alle telecamere di Sky Sport è intervenuto Paolo Maldini. Ecco che cosa ha detto il direttore tecnico rossonero:

“Le vittorie delle altre squadre? Non ci interessa. Noi facciamo altri calcoli, vogliamo vincere stasera per dare 7 punti alla quinta in classifica, Lazio e Atalanta a 12. Ma se dovessimo vincere non sarà un dramma, abbiamo la leggerezza di essere lì, non dico per caso, ma con altre aspettative iniziali. Il Milan del passato? Quella era un’altra squadra, aveva certezze maggiori e una rosa super competitiva“.

Maldini ha poi parato dei giovani in rosa e di Paolo Rossi:

“Abbiamo deciso di correre il rischio di avere giovani forti in squadra, abbiamo preso giocatori con grande potenziale, cerchiamo di dargli una mentalità vincente. Paolo Rossi? Quel gruppo lì ha vinto perché era un gruppo vero, l’idea di squadra a distanza di quarant’anni si sente. Era un gruppo che ha creato qualcosa di speciale“.

Poi il siparietto con Pirlo, ecco che cosa ha detto il dirigente rossonero:

“L’ho chiamato quest’estate per fargli i complimenti dell’incarico con l’Under 23 della Juventus, gli ho detto ‘Non è che vai a Torino per allenare la prima squadra‘”.

