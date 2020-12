Milan-Parma, Liverani lascia a riposo Kucka contro i rossoneri

MILANO – Non ci sarà Kucka, l’ex rossonero non prenderà parte a Milan-Parma, partita dell’undicesima giornata di Serie A. Lo ha confermato il suo allenatore, Fabio Liverani, in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Pezzella e Kucka? Il primo è rientrato, il secondo invece domani non ci sarà. Kuco non è al meglio della forma, ci ho parlato e abbiamo deciso di farlo riposare contro i rossoneri. Giocheremo ogni tre giorni, quello che voglio è avere giocatori al 100%, e preferisco che si alleni tra domani e lunedì per averlo almeno al 90% contro il Cagliari“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<