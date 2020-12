Milan-Parma – Calhanoglu: “Senza Ibra altri trascinano la squadra”

MILANO – Tocca ad altri trascinare la squadra, con Ibrahimovic fermo ai box. Queste le parole di Hakan Calhanoglu ai microfoni di MiilanTv. Ecco che cosa detto il turco a pochi minuti da Milan-Parma:

“Stiamo bene, avevamo bisogno di riposarci, giochiamo ogni 2-3 giorni è non è facile avere sempre lo stesso ritmo. Ora però siamo al massimo e vogliamo vincere. Le assenze di Ibra e Simon? Speriamo tornino presto. Zlatan manca tanto davanti ma stiamo facendo ugualmente bene anche senza di lui, tocca agli altri trascinare la squadra, tocca a me, a Romagnoli e Gigio. Il Parma? Nessuna squadra va sottovalutata, vogliamo vincere anche questa sera, ma dobbiamo farlo pensando solo a noi stessi. Le altre squadre ci guardano ma noi dobbiamo rimanere concentrati. Le punizioni? E’ qualcosa che mi rende orgoglioso, Messi calcia benissimo le punizioni ed ha un livello pazzesco. Anche Ronaldo e Eriksen calciano benissimo. Io devo pensare a me e cercare di migliorare“.

