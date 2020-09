Milan, Paquetà pronto all’addio: Lione vigile sul brasiliano

Milan – Paquetà piace in Ligue 1: c’è il Lione

Dopo aver piazzato il colpo Sandro Tonali, il Milan lavora alle cessioni per poter completare poi il reparto offensivo. In caso di arrivo di Bakayoko, serve almeno una cessione a centrocampo, e l'indiziato numero uno è il brasiliano Lucas Paquetà, arrivato dal Flamenco nel gennaio 2019 per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Su di lui, oltre a qualche timido sondaggio dall'Italia, si registra un interesse che arriva dalla Francia: per rinforzare la rosa di Rudi Garcia, infatti, il Lione starebbe pensando al centrocampista rossonero. Difficile che la trattativa si possa sbloccare a breve, ma il club transalpino sembra essere vigile.