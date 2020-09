Milan, occhi in Ligue 1 per la difesa: piace Basic del Bordeaux

Milan – Continua la caccia al difensore centrale

A pochi giorni dal termine del mercato, il Milan continua senza sosta la sua ricerca al difensore centrale che possa rinforzare la rosa a disposizione di Mister Pioli. Secondo quanto riportato da L’Equipe, con l’ipotesi Fofana ormai tramontata, è emerso un altro profilo, molto gradito a Maldini, anch’esso militante in Ligue 1: Toma Basic. Classe ’97, attualmente in forza al Bordeaux, è da tempo anche nel mirino del Cagliari. Il quotidiano francese, in conclusione, ha riportato le parole dell’agente del giocatore, che si è detto interessato a portare in un grande club il suo assistito. Dunque, per il Milan questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza, per provare così a chiudere la trattativa in breve tempo.