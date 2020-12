Milan, nuovi voci sull’interesse per un attaccante francese

MILANO – La dirigenza meneghina avrebbe puntato gli occhi su Edouard, attaccante francese classe 1998 in forza al Celtic di Glasgow, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. In Europa League ha affrontato proprio il Milan nel Girone H, andando anche a segno a San Siro. Il ragazzo promette molto bene e ha piacevolmente sorpreso sia Paolo Maldini che Frederic Massara. I due dirigenti rossoneri potrebbero quindi bussare alla porta del Celtic, per provare ad acquistare Edouard nel mercato invernale. Oppure decidere di tentare il colpo nella prossima finestra estiva, a stagione conclusa, quando sarà più facile convincere il Celtic. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<