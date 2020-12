Milan, non tramonta l’idea Florian Thauvin

MILANO – Più probabile in estate, che a gennaio. Florian Thauvin, il calciatore francese infatti resta un obiettivo del Milan, ma i rossoneri nella prossima finestra di mercato dovrebbero concentrarsi quasi esclusivamente sulla difesa e una grossa fetta del budget stanziato sarà investita proprio per quella zona del campo. L’esterno però resta in scadenza con l’Olympique Marsiglia e difficilmente resterà in Francia. L’idea della dirigenza è quella di portare il calciatore a Milanello in estate, quando sarà libero a parametro zero. L’offerta del Milan dovrebbe essere un quadriennale da 3,5 milioni all’anno. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA