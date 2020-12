Milan, non si molla Szoboszlai. L’ungherese gradisce i rossoneri

MILANO – Il Milan non molla Dominik Szoboszlai, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. I rossoneri infatti non hanno mai smesso di puntare il giocatore in forza al Salisburgo, nonostante la concorrenza. Lo stesso centrocampista sembra però gradire la destinazione in Serie A. Anzi il Diavolo sembra essere la mete preferita del calciatore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<