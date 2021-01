Milan, nessuna novità da Bennacer, Ibra e Saelemaekers

MILANO – E’ stata consegnata agli archivi Milan-Juventus. I rossoneri hanno fato registrare la prima sconfitta in campionato, in questa stagione, nonché la prima anche dell’anno nuovo. Un uno a tre figlio anche delle tante assenze tra le fila del Diavolo. Stefano Pioli all’ultimo ha dovuto rinunciare anche a Ante Rebic e Rade Krunic, fermati dalla positività al Covid-19. Hauge ha giocato sulla sinistra, al posto del croato, mentre Davide Calabria è stato spostato a centrocampo, accanto a Kessie.

Pioli prepara subito la prossima sfida contro il Torino dell’ex Giampaolo

Sabato prossimo il Milan tornerà in campo. Avversario della diciassettesima giornata di campionato sarà il Torino dell’ex Marco Giampaolo, alla prima da avversario dei rossoneri dopo aver guidato per un brevissimo periodo, l’anno scorso, la compagine meneghina. Stefano Pioli recupererà sicuramente il solo Sandro Tonali, al ritorno dalla squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro il Benevento, per un’entrata sciagurata. Basse le speranze di rivedere gli altri infortunati contro i granata.

Notizie Milan – Ibrahimovic, Bennacer e Saelemaekers continuano ad allenarsi a parte

Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers continuano ad allenarsi a parte. I loro infortuni muscolari non sono ancora alle spalle e come detto, una loro convocazione contro il Torino ad oggi sembra essere molto difficile, figuriamoci il loro impiego, anche soltanto a partita in corso. Discorso diverso per Matteo Gabbia, il giovane difensore rossonero infatti continua con il suo iter di recupero. Terapie e fisioterapia, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, per rientrare dall’infortunio al legamento al ginocchio. Il suo è stop più lungo e potrebbe rivedersi soltanto a fine mese. Gli altri invece puntano la gara con il Cagliari in programma il prossimo 18 gennaio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<