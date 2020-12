Milan, Musacchio in uscita ma potrebbe restare in Serie A

MILANO – Il futuro di Mateo Musacchio al Milan è sempre in forse. L’argentino non ha ancora fatto il suo esordio stagione, me sembra essere ormai davvero vicino al rientro. L’ex Villarreal potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio, ma la sua carriera potrebbe continuare ancora in Serie A. Diversi club sono interessati al giocatore, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. In passato ci aveva pensato il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che potrebbe tornare alla carica. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<