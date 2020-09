Milan – Sanzionati Maldini e club

Nella mattinata di oggi, attraverso un comunicato ufficiale della FIGC, è arrivata la notizia del sanzionamento, dopo patteggiamento, di Paolo Maldini e della società rossonera per il post Lazio-Milan dello scorso 4 luglio. L’episodio, si legge, consisterebbe in un colloquio di Paolo Maldini con i direttori di gara, avvenuto però senza la mascherina protettiva, obbligatoria per il protocollo anti-covid.