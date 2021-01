Milan, mercato: un altro centrocampista accostato ai rossoneri

MILANO – Continua l’emergenza per il Milan. Stefano Pioli ha recuperato Sandro Tonali per la gara contro il Torino, il centrocampista torna a disposizione dopo il turno di squalifica, scontato nel match con la Juventus, ma perde Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, è uscito malconcio proprio nell’ultima partita di campionato e non ci sarà contro i granata. Al numero dieci vanno aggiunte atre defezioni: Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer. Tutti infortunati. Ante Rebic e Rade Krunic, positivi al Covid-19. Mancanze pesanti visto che la maggior parte di questi sono titolari nella mente dell’allenatore rossonero. Tutto ciò ha dimostrato come il tecnico abbia una rosa di tutto rispetto ma andrebbe puntellata. Assenze che hanno inciso anche nella sconfitta casalinga contro la Juventus.

Milan, emergenza a centrocampo

Una situazione che ha portato Stefano Pioli ad adattare Davide Calabria, con buoni risultati, a centrocampo. Ma non è certo una scelta voluta, anche perché il terzino nel suo ruolo sta disputando davvero una buona stagione, tanto che si parla di rinnovo anche per lui. La dirigenza del Milan potrebbe quindi decidere di andare sul mercato e aggiungere un nuovo innesto proprio in mezzo al campo.

Notizie Milan – Kouadio Koné, nome nuovo per la mediana

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro e l’obiettivo numero uno resta Mohamed Simakan dello Strasburgo. Che andrebbe a rinforzare il reparto arretrato. Ma non sono escluse sorprese, visto il momento. Kouadio Koné del Tolosa è il nome nuovo che è stato accostato al Diavolo di recente. Il classe 2001 piace molto alla dirigenza rossonera, che avrebbe già iniziato a trattare con il club transalpino offrendo 7 milioni più bonus. Resta però ancora ampia la forbice con la richiesta di 15 milioni cash. Koné, dal canto suo avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<