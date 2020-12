Milan, mercato: testa a testa Kabak-Simakan per la difesa

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale per gennaio. orami sembra essere una ‘lotta due’ tra Simakan dello Strasburgo e Kabak dello Schalke 04. Proprio su quest’ultimo la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il giocatore è nei pensieri della dirigenza rossonera ormai da tempo, così come la trattativa per portarlo a Milanello non ha mai visto periodi di stop. Il Milan e il club tedesco ne parlano da tempo. C’è da capire però come vorrà muoversi il Diavolo anche con Simakan. Uno dei due sarà il nuovo difensore di Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<