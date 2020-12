Milan, mercato: su Scamacca c’è anche la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gianluca Scamacca ha stregato la Serie A. L’ottimo inizio di stagione dell’attaccante con il Genoa non è passato inosservato. Il Milan lo ha messo nel mirino, ma le richieste del Sassuolo, proprietario del cartellino, quasi 30 milioni di euro, hanno rallentato l’interesse del Diavolo. Non ci sono solo i rossoneri però. Secondo quello che riporta il quotidiano la Nazione, infatti, anche la Fiorentina è sulle tracce delle punta. Il quotidiano inoltre ipotizza anche un possibile scambio con Kouame. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<