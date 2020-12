Milan – Mercato: su Antonio Rudiger c’è anche la Roma

MILANO – Il Daily Mail riporta le ultime voci di mercato sul futuro di Antonio Rudiger, difensore oggi in forza al Chelsea. Il tedesco infatti nell’ultimo è stato accostato anche al Milan, sempre alla ricerca di un difensore in vista della sessione di compravendita di gennaio. Il calciatore però non interessa solo ai rossoneri, anche la Roma è sule sue tracce, ma in questo caso si tratterebbe di un ritorno, dato che il giocatore è stato acquistato dai Blues, nel 2017, proprio dal club giallorosso. Su Rudiger comunque resta vigile anche il Barcellona. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<