Milan, mercato: spunta un nuovo attaccante per i rossoneri

Notizie Milan – gli ultimi aggiornamenti di mercato parlano di un nuovo attaccante per i rossoneri

MILANO – Si avvicina la ripresa del campionato, ma anche la prossima finestra di mercato, quella invernale. A gennaio infatti sarà possibile fare nuovi acquisti e il Milan è alla ricerca di un difensore e forse di un attaccante, visto il secondo infortunio muscolare di Zlatan Ibrahimovic nel giro di pochissimo tempo. tanti i nomi accostati ai rossoneri nell’ultimo periodo sia per il reparto arretrato che per quello avanzato. In difesa però i nomi ormai sono noti, è una corsa a due, tra Simakan e Kabak, con il centrale dello Strasburgo in vantaggio su quello dello Schalke 04. Più staccato invece Matteo Lovato dell’Hellas Verona, viste le alte richieste dei gialloblù per il giovane prospetto.

Per l’attacco invece sono diversi i giocatori attenzionati dal Diavolo. Dalla Turchia l’ultimo nome per l’attacco del Milan è quello di Divock Origi, punta del Liverpool. In questa stagione il belga ha trovato poco spazio agli ordini di Jurgen Klopp e a gennaio potrebbe cambiare maglia. Sono tante le squadre che però hanno messo gli occhi sul calciatore, soprattutto in Inghilterra. I rossoneri potrebbero tentare la strada del prestito per arrivare alla punta, ci sarebbero stati anche i primi contatti tra le parti, secondo quanto riporta Ekrem Konur, giornalista turco, sul suo profilo Twitter. Un’ipotesi per il reparto avanzato, così come quelle che portano a Gianluca Scamacca in forza la Genoa o Memphis Depay del Lione. Tramontata invece la pista che portava a Luka Jovic del Real Madrid. La prossima sessione di mercato si avvicina e il Diavolo è al lavoro per trovare i rinforzi da regalare a Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<