Milan, mercato: Simakan i rossoneri puntano allo sconto

Notizie Milan – Simakan sempre in pole per la difesa, ma non c’è ancora l’accordo con lo Strasburgo

MILANO – Mohamed Simakan è il difensore che il Milan ha scelto per rinforzare la sua difesa a gennaio. Ormai le voci sul club rossonero e il centrale si susseguono da tempo, con il giocatore che avrebbe anche accettato l’offerta del Diavolo. Manca però l’accordo con lo Strasburgo, proprietario del cartellino del francese. Troppo alta la quotazione del giocatore, vista anche la concorrenza che arriva dalla Premier League. Anche Wolverhampton e Everton sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia e condividono lo stesso obiettivo di Maldini e Massara. Una situazione che potrebbe andare per le lunghe, dato che il Milan non ha intenzione di fare spese folli e soprattutto ha fissato un budget ben preciso per portare a Milanello un nuovo calciatore.

Tra i 10 e i 12 milioni di euro, questo è quanto i rossoneri hanno intenzione di spendere, lo Strasburgo quindi dovrà abbassare le sue pretese, uno sconto per diminuire la forbice tra domanda e offerta. Tanti i 20 milioni di euro che la squadra francese chiede il Simakan. Situazione simile a quella di Ozan Kabak dello Schalke 04 e di Matteo Lovato dell'Hellas Verona. Alternative al francese, ma care. Motivo per il quale il Milan sembra per il momento aver accantonato le piste che portano al difensore turco e a quello italiano. In ogni caso Maldini e Massara continuano il loro lavoro perché serve un nuovo centrale a Stefano Pioli, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato del club meneghino. Gli stop di Simon Kjaer e Matteo Gabbia hanno dato un'accelerate alle operazioni. Il Diavolo proverà anche a fare cassa con le cessioni di Duarte e Musacchio, ma serve comunque un punto d'accordo con lo Strasburgo. La trattativa per Simakan va avanti.