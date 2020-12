Milan, mercato: Simakan davanti a tutti, supera Kabak e Lovato

MILANO – Continuano a susseguirsi i nomi dei possibili obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. Se fino a pochi giorni fa il preferito sembrava essere Kabak dello Schalke 04, adesso le gerarchia dovrebbero essere cambiate. Simakan è l’obiettivo numero uno della prossima finestra di mercato invernale. Il calciatore in forza allo Straburgo viene preferito anche a Lovato dell’Hellas Verona. La richiesta di 20 milioni di euro per il centrale ha frenato il Diavolo, così come quello del club tedesco per il suo giocatore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<