Milan, mercato: si torna a parlare con il Tottenham, nel mirino un difensore

MILANO – Si avvicina il mercato il gennaio e il Milan è sempre alla ricerca di un difensore. Secondo quello che arriva dall’Inghilterra, i rossoneri infatti avrebbero riallacciato i rapporti con il Tottenham. Il Diavolo e gli Spurs nella scorsa estate hanno parlato a lungo di Serge Aurier, senza però trovare un accordo per il terzino. Secondo quanto riporta il Sun, l’obiettivo di Maldini e Massara non è l’ivoriano ma Davinson Sanchez, 24enne difensore centrale colombiano. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024, quindi servirà un investimento ‘pesante’ per portare il giocatore a Milanello nel prossimo futuro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<