Milan, mercato: scartata l’idea del vice Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Gennaio si avvicina e con lui anche la prossima finestra di calciomercato. Le voci e le indiscrezioni sul Milan però si susseguono da mesi, con un difensore nel mirino del club meneghino, ma non solo. Infatti la dirigenza del Diavolo sembrava essere orientata ad acquistare anche una punta, un vice Ibrahimovic, che avrebbe avuto il compito di non far rimpiangere un'eventuale assenza dello svedese. Così non sarà almeno secondo quello che riporta il Corriere della Sera. Continuerà ad essere adattato Rebic lì davanti, almeno fino alla fine di questa stagione. In estate invece i piani dovrebbero cambiare.