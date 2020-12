Milan, mercato: Scamacca tra le richieste del Sassuolo e la concorrenza

Scamacca, nome sempre attuale per il Milan, ma ci sono due problemi

MILANO – Gianluca Scamacca ha stregato la Serie A. L’ottimo inizio di stagione dell’attaccante con il Genoa non è passato inosservato. Il Milan lo ha messo nel mirino, visto l’infortunio muscolare di Zlatan Ibrahimovic, che ha rallentato il ritorno in campo dello svedese. Ma le richieste del Sassuolo, proprietario del cartellino della punta, quasi 30 milioni di euro, hanno rallentato la possibile operazione in entrata. Il nome della punta resta sempre attuale per i rossoneri, che a gennaio se ci sarà possibilità, e capiterà l’occasione giusta, proveranno a rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Sarà però complicato arrivare al calciatore, scuola Roma, nella prossima sessione di mercato. Più facile l’assalto in estate, quando sarà più semplice presentare un’offerta più convincete.

Non ci sono solo i rossoneri però. Secondo quello che riporta il quotidiano la Nazione, infatti, anche la Fiorentina è sulle tracce delle punta. Il quotidiano inoltre ipotizza anche un possibile scambio con Kouame. Serve un centravanti anche alla squadra allenata da Cesare Prandelli. Dusan Vlahovic, vecchio obiettivo del Milan in estate, non ha convinto. Tante le prove in chiaroscuro del serbo in questo campionato. Patrick Cutrone invece resta un mistero, nonostante il cambio di guida tecnica è rimasto ai margini della squadra viola. A gennaio anche lui dovrebbe cambiare maglia, piace a Torino e Sampdoria. La Fiorentina quindi a gennaio si muoverà per un attaccante i nomi accostati alla società di Rocco Commisso sono due: Gianluca Scamacca, appunto, e Kris Piatek. Anche lui ex Milan. Gennaio si avvicina e l’attaccante del Sassuolo potrebbe infiammare la prossima sessione di mercato. Il Diavolo osserva, spettatore interessato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<