Milan, mercato: Rovella verso il rinnovo con clausola

MILANO – Nicolò Rovella è uno dei nomi ultimamente accostati al Milan. Il centrocampista è in scadenza con il Genoa e piace a tante squadre, oltre ai rossoneri. Il Corriere della Sera però ha riportato le ultime notizie sul futuro del giocatore. L’idea dei rossoblù è quella di proporre al ragazzo e al suo agente un rinnovo contrattuale con clausola rescissoria tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Un’idea che permetterebbe al Genoa di non perdere a parametro zero Rovella e non rovinerebbe i rapporti tra la prossima squadra del centrocampista e il Genoa. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<