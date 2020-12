Milan, mercato: quale futuro per Leo Duarte? Il brasiliano sempre in bilico

Il futuro di Leo Duarte, sempre più lontano dal Milan

MILANO – Si avvicina il gennaio e la prossima sessione di mercato. Leo Duarte resta in bilico, il difensore del Milan ha trovato poco spazio nel corso di questa stagione, Pioli gli ha preferito Kalulu nelle ultime uscite. Un bocciatura a tutti gli effetti dell’ex Flamengo, che ormai è il quinto centrale per il tecnico rossonero e con l’arrivo di un nuovo possibile innesto gli spazi potrebbe ridursi ulteriormente. Il Milan infatti è sempre molto attivo, con Kabak e Simakan in prima fila. Serve un nuovo giocatore, in grado di dare il cambio a Romagnoli e Kjaer, titolari nello scacchiere del tecnico di Parma. Duarte, così come Musacchio, potrebbe partire. Lasciare Milanello, ma a differenza dell’argentino la partenza potrebbe essere in prestito. Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni.

L’idea è quella di farlo crescere lontano dal Milan, per poi valutarlo a fine stagione. L’idea è quella di fargli fare un percorso di crescita, ‘stile Pobega‘. Il centrocampista dopo il prestito allo Spezia tornerà in rossonero e poi sarà Pioli a fare le valutazioni finali. Leo Duarte quindi non ha finito la sua avventura al Milan, ma prima dovrà fare ‘il salto di qualità’, lontano dai colori rossoneri. Lavorare senza la pressione del blasone del club meneghino. Il brasiliano è arrivato nell’estate del 2019 in Italian e finora, colpa anche dei tanti infortuni, ha collezionato solo sette presenze senza mettere a segno alcun goal. Undici milioni di euro per portarlo in rossonero e un contratto fino al 2024. La sua avventura al Milan è stata frenata anche da un infortunio al calcagno, che lo ha tenuto ai box per 4 mesi. A gennaio però potrebbe arrivare una nuova opportunità, probabilmente in Brasile, dove il calciatore ha più mercato, rispetto alla Serie A. Gennaio si avvicina e Duarte potrebbe salutare temporaneamente il Diavolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<