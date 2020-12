Milan, mercato: più Simakan che Kabak

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulla prossima finestra di mercato del Milan e il difensore centrale che i rossoneri stanno cercando. Ormai è chiaro come la corsa sia a due tra Simakan e Kabak. Secondo il quotidiano sportivo il francese sarebbe in vantaggio sul calciatore dello Schalke 04, vista anche la concorrenza per quest’ultimo. La dirigenza rossonera quindi sempre più orientata a prendere il difensore dello Strasburgo nella prossima sessione di gennaio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<