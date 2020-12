Milan, mercato: pista Luis Alberto complicata. Difficile strapparlo alla Lazio

MILANO – Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un interessamento del Milan nei confronti di Luis Alberto della Lazio. Pista di mercato parallela al futuro di Hakan Calhanoglu, sempre in scadenza con i rossoneri. La Repubblica ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla pista di mercato che porta allo spagnolo. L’interesse da parte del Diavolo c’è, ma arrivare al numero dieci di Simone Inzaghi non sarà semplice, nonostante gli spifferi di malcontento del giocatore. Luis Alberto, infatti, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio all’inizio della stagione, con un aumento dello stipendio. Il presidente Lotito non concederà alcun tipo di sconto per il suo gioiello e per strapparlo ai biancocelesti bisognerà mettere mano al portafoglio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<