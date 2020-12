Milan, mercato: piace sempre un attaccante dello Spezia

MILANO – Avevamo riportato dell’interesse del Milan per Nzola, attaccante dello Spezia di mister Italiano. Tuttosport oggi rilancia questa indiscrezione di mercato. I rossoneri infatti sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Ibrahimovic, ma anche accomodarsi in panchina con lo svedese pronto a tornare in campo. Nzola in questa stagione ha già realizzato 6 reti e 2 assist, in nove presenza. Numeri importanti che hanno attirato proprio il Diavolo. Che sia il francese il colpo in attaccato della dirigenza del Milan? >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<