Milan, mercato: per il vice Ibrahimovic si guarda anche in Inghilterra

Notizie Milan – Il nuovo attaccante potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Ecco i giocatori seguiti da rossoneri

MILANO – Il Milan ha chiuso il 2020 in testa alla classifica della Serie A. In pochi si sarebbero aspettati che la squadra di Pioli potesse davvero lottare per lo scudetto. E proprio per continuare a lottare per il tricolore, Maldini e Massara stanno studiano il profilo migliore sul quale investire: Ajer, Lovato, Kabak, Simakan sono solo alcuni dei nomi che compaiono nella lista dei giocatori osservati. Ma non c’è solo difesa nei pensieri della dirigenza rossonera, che pensa anche al possibile innesto di una punta, un vice Ibrahimovic, vista la serie d’infortuni che ha fermato lo svedese nell’ultimo periodo. Secondo quanto battuto dal tabloid The Sun il Milan starebbe seguendo anche Wilfried Zaha del Crystal Palace. Il costo del cartellino del giocatore però è proibitivo.

Non c’è però solo il nome del giocatore in forza alla squadra londinese. Piace anche Divock Origi, attaccante belga in forza al Liverpool, secondo quanto riportato da diversi media Turchi. In questa stagione il calciatore ha trovato poco spazio agli ordini di Jurgen Klopp e a gennaio potrebbe cambiare maglia. Sono tante le squadre che però hanno messo gli occhi sul calciatore, soprattutto in Inghilterra. I rossoneri potrebbero tentare la strada del prestito per arrivare alla punta, ci sarebbero stati anche i primi contatti tra le parti. Il Milan quindi continua a scandagliare il mercato, alla ricerca dell’opportunità migliore, un po’ come detto dallo stesso Massara qualche settimana fa ai microfoni di Dazn. Intanto la prossima sessione di mercato invernale si avvicina e i rossoneri vogliono rinforzarsi per continuare a cullare, quello che adesso non è più i sogno, la possibilità di vincere il campionato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<