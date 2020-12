Milan, mercato: la strategia per gennaio è sempre la stessa

MILANO – La strategia per il mercato di gennaio del Milan non è cambiata, almeno in difesa. Se è stata scartata l’idea di un vice Ibra, nel reparto arretrato invece sarà effettuato qualche aggiustamento. I recenti infortuni di Kjaer e Gabbia hanno portato la dirigenza a concentrare tutti gli sforzi per un nuovo centrale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il nome in cima alla lista dei desideri del Diavolo è sempre quello di Kabak dello Schalke 04. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<