Milan, mercato: il Papu Gomez fuori dai piani rossoneri

MILANO – Il Corriere della Sera, riporta le ultime indiscrezioni sul futuro del Papu Gomez. Il calciatore infatti sembra essere sempre vicino all’addio all’Atalanta a gennaio. Nonostante la società stia provando a ricucire il rapporto tra l’argentino e Gasperini. Il Milan sembrava interessato, ma secondo la fonte, non saranno i rossoneri la prossima squadra del fantasista. Il Diavolo infatti non sembra essere intenzionato a fare un grosso investimento per portare un altro over 30 in rosa. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<