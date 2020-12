Milan, mercato: il Liverpool alza il pressing per Kabak

MILANO – Non c’è solo il Milan su Kabak dello Schalke 04. Il difensore infatti è uno dei preferiti dei rossoneri, in vista della prossima sessione di mercato. secondo talkSPORT però ci sarebbe ance il Liverpool di Jurgen Klopp sul giocatore. Anche i Reds infatti sono alla ricerca di centrale per gennaio. Il club inglese, sempre secondo la fonte, avrebbe intenzione d proporre uno scambio con Divock Origi. Il Diavolo quindi dovrà affrettare le sue manovre se vuole portare il giocatore in fora alla squadra tedesca a Milanello. Il rischio è quello di veder sfumare il suo arrivo sul più bello, dopo tante voci e un lungo inseguimento, che dura dalla scorsa sessione estiva di mercato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<