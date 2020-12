Milan, mercato: i nomi seguiti per il vice Ibrahimovic

Milan, le ipotesi per il vice Ibrahimovic

MILANO – Tanti i nomi che vengono accostati al Milan in questo ultimo periodo. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un vice Ibrahimovic, visti i recenti infortuni dello svedese. A gennaio i rossoneri potrebbero cercare una punta, non è sicuro però. Molto dipenderà dalle occasioni della prossima sessione di mercato. Tra le ipotesi vagliate dalla dirigenza c’è anche un profilo giovane, la linea ‘green’, verde, data proprio dall’età. Si tratta di Anis Antiste, 18enne centravanti del Tolosa. Il ragazzo a Milanello avrebbe tutto il tempo di crescere sotto l’ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente il nuovo infortunio dello svedese potrebbe modificare le strategie di mercato di Frederic Massara e Paolo Maldini.

C’è una calciatore che gioca in Serie A, ma in ‘provincia’ che è stato accostato al club meneghino. Avevamo riportato dell’interesse del Milan per Nzola, attaccante dello Spezia di mister Italiano. Questa indiscrezione di mercato, non è stata smentita, come accaduto invece per il Papu Gomez. I rossoneri infatti sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Ibrahimovic, ma anche accomodarsi in panchina con lo svedese pronto a tornare in campo. Nzola in questa stagione ha già realizzato 6 reti e 2 assist. Numeri importanti che hanno attirato proprio il Diavolo. Che sia il francese il colpo in attaccato della dirigenza del Milan? Difficile sbilanciarsi ora, anche perché ci sono anche altri profili vagliati, il primo è quello di Scamacca del Sassuolo, ma in forza al Genoa. I costo del cartellino della punta potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Quello che sembra certo invece, è la possibile partenza di Lorenzo Colombo in prestito, per far spazio lì davanti al nuovo attaccante.

