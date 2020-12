Milan, mercato: ecco tutte le squadre interessate al Papu Gomez

MILANO – Non ci sarà il Papu Gomez nella gara tra Atalanta e Roma, l’argentino non è stato convocato e la notizia non ha fatto altro che dare adito a nuove voci di mercato. Lo strappo con Gasperini, dopo la discussione tra i due, è rimasto. Inutile fin qui il lavoro della dirigenza e della proprietà per rimettere le cose al loro posto. Molto probabilmente Gomez partirà nella prossima sessione di mercato, a gennaio. E diverse squadre sembrano già essere sulle sue tracce. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro del numero dieci nerazzurro. Secondo la rosea, infatti, sul calciatore ci sarebbero: Milan, Inter, Napoli, Roma e il Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda i rossoneri avevamo riportato che l’incognita legata ai 33 anni dell’argentino potrebbe frenare la trattativa. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<