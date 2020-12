Milan, mercato: ecco tutte le squadre interessate a Gianluca Scamacca

Notizie Milan – Gianluca Scamacca piace a tanti, non ci sono solo i rossoneri sull’attaccante

MILANO – Si avvicina gennaio e con lui anche la prossima sessione di mercato. Il nome più gettonato potrebbe essere quello Gianluca Scamacca, visto l’ottimo inizio di stagione del calciatore. L’attaccante del Sassuolo è una delle maggiori sorprese dell’ultima stagione del Serie A. In forza al Genoa ha già realizzato 2 reti e un assist in undici partite di campionato. Mentre in Coppa Italia ha messo a segno 4 goal in 2 partite. Numeri che hanno attirato l’attenzione di molte squadre. Avevamo già riportato dell’interesse del Milan, che sta seguendo il giocatore in virtù anche del nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic al polpaccio. Serve una punta ai rossoneri e Gianluca Scamacca ha tutte le caratteristiche adatte per non far rimpiangere lo svedese. L’attaccante però ha acceso anche l’interesse della Fiorentina di Cesare Prandelli, sempre alla ricerca di un punta, vero e proprio ‘tallone d’Achille’ della squadra viola.

Non c’è però solo il Milan e non c’è soltanto la Fiorentina sulle tracce del giocatore del Sassuolo. Anche la Roma si sarebbe iscritta alla corsa al calciatore. Si tratterebbe di un ritorno a casa per Gianluca Scamacca, che è cresciuto nelle giovanili giallorosse. La prossima sessione di mercato invernale si avvicina e il Milan con l’occasione giusta potrebbe regalare a Stefano Pioli una nuova punta, oltre che un difensore centrale. Ci sarà però da accontentare il Sassuolo, i neroverdi per il loro giocatore hanno quantificato il costo del cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro. Richieste altissime, soprattuto per la sessione invernale. Più facile arrivare a Scamacca in estate, quando sarà più semplice fare investimenti più importanti, che nella ‘finestra di riparazione’. Già un anno però il Milan aveva provato a ‘mettere le mani’ sul giocatore, senza però riuscire nel proprio intento. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<