Milan, mercato: è sempre corsa a due in difesa per gennaio

MILANO – Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale per gennaio. orami sembra essere una ‘lotta due’ tra Simakan dello Strasburgo e Kabak dello Schalke 04. Proprio su quest’ultimo la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il giocatore è nei pensieri della dirigenza rossonera ormai da tempo, così come la trattativa per portarlo a Milanello non ha mai visto periodi di stop. Il Milan e il club tedesco ne parlano ormai da mesi. C’è da capire però come vorrà muoversi il Diavolo anche con Simakan. Il francese avrebbe già accettato l’offerta rossonera, allettato anche dalla possibilità di giocare in Serie A. C’è da trovare però l’accordo con il suo club, lo Strasburgo. Ormai è un testa a testa, tra il francese e il tedesco, per il nuovo difensore di Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<