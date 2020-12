Milan, mercato: due squadre sulle tracce di Andrea Conti

Notizie Milan – Andrea Conti, sempre più probabile la sua partenza nella prossima finestra di mercato

MILANO – Andrea Conti è uno dei calciatori del Milan che nella prossima sessione di mercato, quella di gennaio, potrebbe cambiare maglia. L’ultimo anno del giocatore è stato a dir poco particolare, nella prima parte titolare inamovibile nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, poi però il cambio di gerarchie e l’arrivo di Diogo Dalot. Davide Calabria infatti ha riconquistato posizioni con il passare del tempo e se in estate per lui si parlava di una possibile cessione. Oggi invece ‘viaggia’ verso il rinnovo di contratto. Una situazione che relegato Andrea Conti ai margini del progetto dei rossoneri, non è nemmeno la seconda scelta del Diavolo in questo momento. Né a destra, né tantomeno a sinistra dove c’è il solo Theo Hernandez di ruolo, ma anche in questo caso la prima alternativa rimane Diogo Dalot.

La situazione sembra essere abbastanza chiara, lo spazio è davvero poco e Stefano Pioli sembra ormai aver fatto le sue scelte. Andrea Conti potrebbe quindi partire a breve, anche perché in questo caso il Milan riuscirebbe a fare un minimo di cassa e soprattutto spazio per qualche nuovo innesto. Secondo quanto riporta Tuttosport ci sarebbero anche due squadre italiane, della Serie A, interessate all’ex Atalanta. Si tratta della Fiorentina di Cesare Prandelli e del Genoa di Davide Ballardini, entrambe le società e gli allenatori apprezzano il ragazzo, che potrebbe quindi andare altrove per trovare continuità. Non va però sottovalutata l’ipotesi legata alle piste estere, che i rossoneri stanno battendo, in vista del possibile innesto indifesa. Andrea Conti quindi sembra essere arrivato alla fine della sua avventura in rossonero, avventura sfortuna fatta di tanti infortuni e qualche partita. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<